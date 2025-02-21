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Неординарные газовые новости

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Европа замерзает, газовые хранилища пустеют на глазах

Европа замерзает, газовые хранилища пустеют на глазах

Можно ли сказать, что Европа успешно переживает зимний сезон, или её энергосистема трещит по швам? Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 42%, а февральский отбор газа стал рекордным за последние четыре года, сообщают данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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