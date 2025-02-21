Европа замерзает, газовые хранилища пустеют на глазах

Можно ли сказать, что Европа успешно переживает зимний сезон, или её энергосистема трещит по швам? Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 42%, а февральский отбор газа стал рекордным за последние четыре года, сообщают данные Gas Infrastructure Europe (GIE).