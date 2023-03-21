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Японские ВМС пополнились первой серийной НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

Японские ВМС пополнились первой серийной НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

Японские Военно-морские силы пополнились очередной неатомной подводной лодкой нового поколения типа Taigei проекта 29SS "Хакугэй" - "Белый кит".

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