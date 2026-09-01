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Почему в «Пятёрочке» и «Магните» спрашивают: «Чек нужен?» — позиция ФНС

Почему в «Пятёрочке» и «Магните» спрашивают: «Чек нужен?» — позиция ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратила внимание на то, что кассиры в крупных сетях — «Пятёрочке», «Магните» и других — всё чаще спрашивают покупателей: «Чек нужен?».

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