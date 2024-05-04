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Калейдоскоп впечатлений

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Христос Воскрес

Христос Воскрес! В любви лучах Исчезнет скорби мрачный холод, Пусть радость царствует в сердцах И тех, кто стар, и тех, кто молод!.

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