Христос Воскрес! В любви лучах Исчезнет скорби мрачный холод, Пусть радость царствует в сердцах И тех, кто стар, и тех, кто молод!.
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Христос Воскрес! В любви лучах Исчезнет скорби мрачный холод, Пусть радость царствует в сердцах И тех, кто стар, и тех, кто молод!.