Военное обозрение

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Глава киевского режима собрался посетить саммит по ситуации на Балканах

Глава киевского режима собрался посетить саммит по ситуации на Балканах

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит по вопросам ситуации на Балканском полуострове.

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