Пятерочка опровергла массовые обвесы покупателей

Пресс-служба "Пятерочки" опровергла сообщения о массовом обвесе покупателей. Инцидент произошёл в одном магазине, где весы будут оперативно откалиброваны.
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