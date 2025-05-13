Россиянин угнал два судна в США, хотел сбежать на Багамы, но попался

Россиянин Николай Вилков, получивший убежище в США, угнал элитную яхту у берегов Флориды. Мужчина устроил настоящую погоню по воде, затем выяснилось, что в тот же день он украл военный патрульный катер, сообщила газета USA Today.
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