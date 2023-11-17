Почему на Смоленщине выросли цены на курятину?

С февраля 2023 года смоляне отмечают сначала плавный, а потом и резкий всплеск цен на курятину. Эксперты объясняют это ростом спроса на мясо птицы, как на самый дешевый и доступный мясной продукт для людей, живущих на среднюю по региону пенсию или зарплату.