Почему на Смоленщине выросли цены на курятину?

С февраля 2023 года смоляне отмечают сначала плавный, а потом и резкий всплеск цен на курятину. Эксперты объясняют это ростом спроса на мясо птицы, как на самый дешевый и доступный мясной продукт для людей, живущих на среднюю по региону пенсию или зарплату.
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