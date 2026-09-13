Лидер АдГ Вайдель выступила за депортацию военнообязанных украинцев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что военнообязанные украинцы, которые находятся на территории ФРГ, должны вернуться на родину.
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