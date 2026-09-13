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Аргументы и Факты

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Лидер АдГ Вайдель выступила за депортацию военнообязанных украинцев

Лидер АдГ Вайдель выступила за депортацию военнообязанных украинцев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что военнообязанные украинцы, которые находятся на территории ФРГ, должны вернуться на родину.

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