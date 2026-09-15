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Эксперт Маркелов: замедления ИИ не будет — будет стандартизация и сертификация

Эксперт Маркелов: замедления ИИ не будет — будет стандартизация и сертификация

Главы ведущих ИИ-лабораторий в сентябре 2026 года одновременно заговорили о необходимости регулировать темпы развития самых мощных моделей.

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