Главы ведущих ИИ-лабораторий в сентябре 2026 года одновременно заговорили о необходимости регулировать темпы развития самых мощных моделей.
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