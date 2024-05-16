Си Цзиньпин и В. Путин подписали и обнародовали Совместное заявление об углублении китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в четверг подписали и обнародовали Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.