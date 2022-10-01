В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Украинская армия продолжает обстреливать жилые кварталы столицы Донецкой Народной Республики. В сообщении Штаба территориальной обороны ДНР говорится, что за прошедшие сутки два человека погибли в результате обстрелов со стороны подразделений ВСУ.
Украинская армия продолжает обстреливать жилые кварталы столицы Донецкой Народной Республики. В сообщении Штаба территориальной обороны ДНР говорится, что за прошедшие сутки два человека погибли в результате обстрелов со стороны подразделений ВСУ.
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