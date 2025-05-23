Замглавврача будут судить за то, что она заставляла медперсонал заниматься «приписками»

Прокуратура Астраханской области утвердила заключение по уголовному делу против замглавврача по амбулаторно-поликлинической работе поликлиники для обслуживания взрослого населения ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск» (ч.
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