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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Замглавврача будут судить за то, что она заставляла медперсонал заниматься «приписками»

Прокуратура Астраханской области утвердила заключение по уголовному делу против замглавврача по амбулаторно-поликлинической работе поликлиники для обслуживания взрослого населения ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск» (ч.

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