Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма*

Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма*

Американский лидер Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), снискавшего скандальную славу своей русофобской позицией.

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