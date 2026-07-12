Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма*

Политика как она есть

Американский лидер Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), снискавшего скандальную славу своей русофобской позицией.