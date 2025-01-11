В КФУ 13 января пройдет показ фильма о журналистах из Татарстана

В День российской печати, 13 января, в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоится презентация и открытый показ документального фильма от творческого объединения ВШЖМ «Между строк».
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