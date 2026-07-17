Елена Перминова отказалась от пластики груди и поделилась опытом

Бывшая возлюбленная миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta) объяснила, почему отказалась от пластики груди, подчеркнув, что маленький размер позволяет ей чувствовать себя моложе.