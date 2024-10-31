Сырский рассказал главнокомандующему ВС НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, главе Европейского командования Вооруженных сил США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта.
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