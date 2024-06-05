Наталья Подольская сегодня отмечает сразу две важные семейные даты

У певицы Натальи Подольской и Владимира Преснякова старший сын родился в годовщину их свадьбы. 42-летняя Наталья Подольская сообщила подписчикам, что 5 июня для нее двойной праздник, и она в этот день полна счастья и радости.
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