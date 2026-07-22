Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Традиционные похороны: зачем большевики хотели их отменить

Во все времена тело покойного либо кремировали, либо предавали земле. В России до прихода советской власти кремация была редкостью — церковь её не одобряла, и даже в случае сожжения рекомендовала прах предать земле.

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