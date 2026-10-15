БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

Азербайджан и Чехия представили ЗРПК CWS-30GD Viking

Азербайджан и Чехия представили ЗРПК CWS-30GD Viking

Опытный ЗРПК CWS-30GD Viking на параде в ноябре 2025 г. В последние годы Азербайджан и Чехия развивают сотрудничество в военно-технической сфере; одним из его результатов стал зенитный ракетно-пушечный комплекс CWS-30GD Viking.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя