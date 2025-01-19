В Германии безбилетник удержался на сцепке вагонов при скорости 282 км/час

Мужчина, ехавший в скоростном поезде в Германии, уцепился за внешнюю сторону вагонов после того, как не смог вернуться в вагон после перекура, и чудом выжил на скорости до 282 км/ч, сообщила полиция, передает 18 января агентство dpa.
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