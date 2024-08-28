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Гендиректора «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате денег «Роснано»

Гендиректора «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате денег «Роснано»

В Москве суд отправил в СИЗО генерального директора компании по производству планшетов (гибкой электроники) «Пластик лоджик» Бориса Галкина, которому предъявлено обвинение в растрате средств, выделенных «Роснано».

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