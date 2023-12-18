Три денежных ритуала для открытия бесконечного денежного потока в День зимнего солнцестояния Елена ГалицкаяС тремя денежными ритуалами для открытия бесконечного денежного потока в День зимнего солнцестояния вас сегодня познакомят журналисты ftimes.