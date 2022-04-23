Результаты Bellator 278: Кармуш стала чемпионкой, Михайлов проиграл Барсоле

В ночь на 23 апреля в Гонолулу (Гавайи) состоялся Bellator 278. В главном событии состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Джулиано Веласкес.
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии