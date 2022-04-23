Результаты Bellator 278: Кармуш стала чемпионкой, Михайлов проиграл Барсоле

В ночь на 23 апреля в Гонолулу (Гавайи) состоялся Bellator 278.  В главном событии состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Джулиано Веласкес.

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