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«Битва моторов»: дружба, скорость и немного ностальгии по империи

«Битва моторов»: дружба, скорость и немного ностальгии по империи

В прокат вышла историческая спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым, фильм о том, как в 1908 году в России придумали первый отечественный гоночный автомобиль и повезли его побеждать в Европу.

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