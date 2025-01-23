📹⚡️Специалисты ВС России продолжают детально анализировать элементную базу модулей наведения и управления 227-мм управляемых реактивных снарядов M31A2 GMLRS систем HIMARS.
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📹⚡️Специалисты ВС России продолжают детально анализировать элементную базу модулей наведения и управления 227-мм управляемых реактивных снарядов M31A2 GMLRS систем HIMARS.