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Русское оружие

1 подписчик

📹⚡️Специалисты ВС России продолжают детально анализировать элементную базу модулей наведения и управления 227-мм управляемых реактивных снарядов M31A2 GMLRS систем HIMARS.

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