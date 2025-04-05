ВОЗ следит за созданием российских вакцин от рака

И приветствует достигнутые результаты Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с оптимизмом наблюдает за созданием российской вакцины о рака, передает ТАСС со ссылкой на главу офиса ВОЗ в Москве Батыра Бердыклычева.