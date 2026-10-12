Захарова назвала дурдомом на выезде "теорию победы" НАТО

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 октября прокомментировала доклад НАТО о готовности отразить "нападение" РФ на альянс.
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