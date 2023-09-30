Все ограничения на поставки российской свинины в Китай сняты

О решении Главного таможенного управления КНР прекратить действие ограничений на импорт свинины из нашей страны, действовавших на протяжении последних полутора десятков лет (!), информирует Россельхознадзор.
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