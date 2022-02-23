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Зверева сняли с турнира в Акапулько

Третья ракетка мира Александр Зверев дисквалифицирован с соревнований в Акапулько. Организаторы сняли его с одиночного турнира из-за неспортивного поведения.

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