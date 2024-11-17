Садкова прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Фигуристка прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп и сольный четверной тулуп. Затем она сделала тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад из одинарного тулупа (бабочка) и тройного тулупа, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, тройной флип.