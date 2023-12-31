В странах Балтии паникуют по поводу предстоящей «агрессии России» Недавно Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена о том, что российские войска могут напасть на НАТО.
Страх и трепет
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Не хотите бояться России? А не лезьте в НАТО. Не создавайте на своей территории аэродромов и пусковых зон даже тактического оружия в нашу сторону. Всего-то.
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13 час.
Олег Татьянин
Такое чувство, что лимитрофы за всей своей воинственностью, тщательно скрывают надежду, что Россия все таки введёт войска в Прибалтику и присоединит ее к себе. И все будет как прежде в СССР. Пойдет финансирование, заработают предприятия, вернётся прежняя сытая жизнь, они перестанут мыть горшки в соседней Европе и как и раньше будут презрительно сплевывать через губу в нашу сторону не забывая при этом пользоваться всеми благами большой страны.
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13 час.
Виталий Кирпиченко
Пути Господни неисповедимы! Коль придётся схлестнуться с бывшими союзниками, то причина будет не в России, и спрос будет с поджигателей войны строгий. Это бы им учесть. А то за прикрытием сил НАТО больно уж расхрабрились! Россия видала противников и похлеще!
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12 час.
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