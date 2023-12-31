Страх и трепет

Не хотите бояться России? А не лезьте в НАТО. Не создавайте на своей территории аэродромов и пусковых зон даже тактического оружия в нашу сторону. Всего-то.

Олег Татьянин

Такое чувство, что лимитрофы за всей своей воинственностью, тщательно скрывают надежду, что Россия все таки введёт войска в Прибалтику и присоединит ее к себе. И все будет как прежде в СССР. Пойдет финансирование, заработают предприятия, вернётся прежняя сытая жизнь, они перестанут мыть горшки в соседней Европе и как и раньше будут презрительно сплевывать через губу в нашу сторону не забывая при этом пользоваться всеми благами большой страны.