В больницу попали почти 5 тыс. человек, более 16 тысяч зараженных: статистика COVID за сутки

В Украине за прошлые сутки, 12 октября, зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1588, медработников - 288) Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
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