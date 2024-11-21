Алтайские приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника

В настоящее время больной получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих В Алтайском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза, сообщает региональная ФССП.
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