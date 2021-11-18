Гран-при театральной премии "Серебряный медальон" получил режиссер из Уссурийска

В Приморье торжественно наградили лауреатов главной театральной премии края "Серебряный медальон". За вклад в развитие драматического искусства в регионе Гран-при присужден главному режиссеру уссурийского театра драмы имени В.
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