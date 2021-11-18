Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Прокуратура - ручная болонка власти. Как и КС, который молчит, невзирая на грубейшие нарушения!Петербуржцы прося...
  • Наиля Серова
    С мужем прожить 50 лет можно, на две пенсии, а как вдове, на одну пенсию, и никаких выплат. Живите, как можете.От 5 до 25 тысяч ...
  • владимир костенко
    ха, любопытная идея. Я думал, что все пенсионеры равны по своему статусу, а оказывается, что кто-то равнее.Новые деньги гото...

Гран-при театральной премии "Серебряный медальон" получил режиссер из Уссурийска

Гран-при театральной премии "Серебряный медальон" получил режиссер из Уссурийска

В Приморье торжественно наградили лауреатов главной театральной премии края "Серебряный медальон". За вклад в развитие драматического искусства в регионе Гран-при присужден главному режиссеру уссурийского театра драмы имени В.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх