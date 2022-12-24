Лавров: Запад хорошо умеет выстраивать СМИ для обеспечения лояльность к поддержке Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США и государства Европы, в частности ФРГ и Франция, хорошо умеет "выстраивать" журналистов и СМИ для того, чтобы добиться лояльности граждан к курсу на поддержку Украины.
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