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Лавров: Запад хорошо умеет выстраивать СМИ для обеспечения лояльность к поддержке Украины

Лавров: Запад хорошо умеет выстраивать СМИ для обеспечения лояльность к поддержке Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США и государства Европы, в частности ФРГ и Франция, хорошо умеет "выстраивать" журналистов и СМИ для того, чтобы добиться лояльности граждан к курсу на поддержку Украины.

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