В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ второй раз за неделю пресекли попытку шпионажа в пользу украинских спецслужб. В Забайкалье сотрудники ведомственных органов задержали местную жительницу, которая добывала и передавала в Минобороны Украины сведения о передвижении в регионе российских войск.