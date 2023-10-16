В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ второй раз за неделю пресекли попытку шпионажа в пользу украинских спецслужб. В Забайкалье сотрудники ведомственных органов задержали местную жительницу, которая добывала и передавала в Минобороны Украины сведения о передвижении в регионе российских войск.
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