Источник сообщил о создании прототипа мобильной установки нового БРК с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

БРК "Бастион" Балтийского флота Появившаяся весной этого года информация о разработке нового берегового ракетного комплекса, вооруженного гиперзвуковой ракетой "Циркон", получила свое подтверждение.
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