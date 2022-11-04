Военное обозрение

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Источник сообщил о создании прототипа мобильной установки нового БРК с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Источник сообщил о создании прототипа мобильной установки нового БРК с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

БРК "Бастион" Балтийского флота Появившаяся весной этого года информация о разработке нового берегового ракетного комплекса, вооруженного гиперзвуковой ракетой "Циркон", получила свое подтверждение.

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