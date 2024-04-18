Российские ученые выяснили, как работает антимикробный пептид из морского червя

Работа опубликована в журнале Biomolecules. Массовое использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве привело к тому, что эволюционирующие и способные «обмениваться» друг с другом генами бактерии к ним быстро адаптируются.
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