Жили мы на берегу Онежского озера, в 40 км от Вытегры, недалеко от Андома-гора. И мимо этого места проезжали каждый день по два раза, то в город надо, то ещё куда.
Андома-гора
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Жили мы на берегу Онежского озера, в 40 км от Вытегры, недалеко от Андома-гора. И мимо этого места проезжали каждый день по два раза, то в город надо, то ещё куда.
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