Шестеро солдат ВСУ добровольно сдались в плен под Купянском

РИАМО - 28 окт. Российский военнослужащий рассказал, что на купянском направлении группа из 6 солдат ВСУ приняла решение сдаться в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, сообщает РИА Новости.
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