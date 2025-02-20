Какие угощения подать к столу на Масленицу, помимо блинов?

Разнообразьте масленичный стол вкусными блюдами, которые порадуют вас и ваших гостей. Масленица — яркий праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны, и главный герой застолья в это время, конечно же, блины.
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