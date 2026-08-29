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Военный из США разбился насмерть в лобовом столкновении с грузовиком в Германии

Военный из США разбился насмерть в лобовом столкновении с грузовиком в Германии

В Германии американский военный разбился насмерть в лобовом столкновении с грузовиком. Предположительно, два солдата из США устроили уличные гонки на шоссе в Баварии, однако не справились с управлением.

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