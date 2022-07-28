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«КХЛ чуть ли не хваcталась, что дает контракты европейским арбитрам. В НХЛ своих судей тащат за уши, а мы, наоборот, распахиваем двери». Карандин о прошлом

Юрий Карандин поделился мнением о ситуации с судьями в КХЛ. «Прежде всего хочу сказать, что отечественная школа арбитров многие десятилетия была ведущей в мире.

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