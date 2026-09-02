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Образец приглашения для получения визы

Образец приглашения для получения визы

Большая политика не оказывает особого влияния не простых граждан. Подданные разных государств поддерживают контакт, ездят друг к другу в гости.

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