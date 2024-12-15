Навалившийся на курортный город шквалистый ветер отломил верхние части у двух елей, установленных на набережной.
ЧП в Ялте
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Навалившийся на курортный город шквалистый ветер отломил верхние части у двух елей, установленных на набережной.
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