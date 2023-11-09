Два участка в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

На северо-востоке Москвы находятся два участка, которые в данный момент неэффективно используются. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, их реорганизуют по программе комплексного развития территорий.
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