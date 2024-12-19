Невозвратные тарифы в российских отелях: что изменится для туристов и гостиниц в 2025 году Ирина ВальковаВ ближайшие годы российская гостиничная отрасль может столкнуться с важным законодательным нововведением: невозвратные тарифы на бронирование номеров.