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Сурин о 3:1 с «Шанхаем»: «Ключевым стала наша правильная подготовка к матчу. Понимали наши сильные стороны и то, что они будут делать. У нас работали атаки с ходу, хорошо, что забили»

Нападающий « Локомотива »  Егор Сурин высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Шанхаем » (3:1).

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