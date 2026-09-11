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Казахстан не примет участия в «Евровидении»: EBU отклонил заявку на полноправное членство

Казахстан не примет участия в «Евровидении»: EBU отклонил заявку на полноправное членство

По данным издания Politico, Казахстан не сможет участвовать в «Евровидении» в следующем году — Европейский вещательный союз (EBU) отказал государственному медиахолдингу «Хабар» в получении статуса полноправного члена организации.

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